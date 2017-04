Lei que equipara salário de PMs e bombeiros do Ceará à média do Nordeste é sancionada

11:50 · 06.04.2017 / atualizado às 12:27

A lei que equipara o salário dos profissionais da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) ao valor médio ganho pelas categorias no Nordeste foi sancionada pelo governador Camilo Santana nesta quinta-feira (6), em cerimônia realizada no Palácio da Abolição.

O aumento salarial varia de 3,8%, para soldados, a 48%, para majores, e será pago de forma escalonada. Um terço do reajuste começou a vigorar com a assinatura da lei, o segundo terço começará a valer a partir de março de 2018 e o terceiro terço, a partir de dezembro do próximo ano.

Como soldados e cabos já ganhavam acima da média do Nordeste, foram os profissionais que receberam o menor reajuste salarial, com 3,8% e 7%, respectivamente. Entretanto, o governador aproveitou a solenidade para revelar que irá mandar novo projeto de lei, para ser votado na Assembleia Legislativa, que amplia o reajuste para 10% e 14%.

Camilo Santana afirmou que a maior alegria de um político é cumprir com as suas promessas, já que o aumento salarial para as categorias militares era prometido desde o início do seu mandato. E ratificou o que falou em entrevista à Rádio Verdes Mares, na última quarta-feira (5): "A Polícia vai entrar onde tiver que entrar".

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, afirmou que está fazendo uma gestão de valorização das tropas policiais: "Para fazer uma transformação na segurança, a gente precisava começar de dentro, a Secretaria, para fora, as ruas".