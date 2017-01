12:21 · 14.01.2017 / atualizado às 12:23

Um homem armado com revólver rendeu quatro funcionários de uma empresa de formaturas na manhã deste sábado (14), na avenida Rui Barbosa, no bairro Aldeota, e levou cerca de R$ 6 mil, além de celulares.

De acordo com uma funcionária que pediu para não ser identificada, o suspeito abordou a faxineira que fazia a limpeza em frente à loja quando foi abordada. “As câmeras só flagraram quando ele já estava entrando na loja com a faxineira. No fim de semana geralmente não há funcionários, mas hoje, dois deles, além da moça que faz a limpeza, estavam no local”, explicou.

Cofre

Conforme ainda a fonte, o homem pediu dinheiro e para ver o cofre, mas uma das funcionárias resistiu. “Ela [a funcionária] disse que não tinha dinheiro, mas ele acabou a agredindo, fazendo com que ele indicasse o local do cofre”, disse.

Após o roubo, o suspeito trancou os funcionários em uma sala e fugiu. Ainda de acordo com a fonte, uma das pessoas que estavam trancadas conseguiu entrar em contato com ela que, ao chegar no local exitou entra na loja com receio que o suspeito ainda tivesse lá.

Policiais do Batalhão de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foram acionados e conseguiram liberar as vítimas. Imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia, que irá realizar as devidas diligências.