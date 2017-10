Justiça rejeita denúncia e determina soltura de 14 acusados da Operação 'Dissimulare'

17:00 · 12.10.2017 / atualizado às 17:32

O grupo é suspeito de causar prejuízo de R$ 300 milhões aos cofres públicos do Estado do Ceará ( Foto: Kid Júnior )

Os acusados presos na Operação 'Dissimulare', deflagrada no dia 1º de setembro de 2017, foram soltos. Por meio de decisão judicial, foi revogada a prisão preventiva dos 14 suspeitos capturados por causarem prejuízo de R$ 300 milhões aos cofres públicos do Estado do Ceará.

A decisão da juíza Solange Menezes Holanda, da 5ª Vara de Execuções Fiscais e Crimes Contra a Ordem Tributária, destaca que a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) não apresentou todos os elementos necessários para as qualificações dos acusados.

Conforme a juíza, não se tem na denúncia a descrição de fatos que impliquem, por exemplo, a suposta prática dos crimes de estelionato e de falsidade documental por parte dos denunciados.

Passados pouco mais de 30 dias das prisões, estão soltos:

- Marcus Venícius Rocha Silva;

- José Orlando Rodrigues de Sena;

- Antonio Batista da Silva de Sena;

- Paulo Sérgio Coutinho Almada;

- Antonio Alves Brasil;

- Mirtes Coutinho Carvalho;

- Thamara Almada do Nascimento;

- Bruno Rafael Pereira Carvalho;

- Suzi Cardoso Lima;

- Natalia de Souza Costa;

- Maria Soraia de Almeida;

- Carlos André Maia Sousa;

- Francisco de Assis Neto;

- Daniel Rocha de Sousa.

O Ministério afirmou que irá recorrer da decisão judicial. Para o MPCE, a denúncia foi feita com precisão e não há motivos para ter sido rejeitada.