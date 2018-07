Justiça nega habeas corpus para ex-procurador de Apuiarés

15:20 · 14.07.2018

O Poder Judiciário negou, por unanimidade, pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do advogado e ex-procurador do Município de Apuiarés, Rodrigo Carvalho Azin. O suspeito foi preso em maio deste ano, na 2ª fase da Operação Malabares.

Azin é investigado pelo crime de falsificação de documento público, dentre outras atividades que envolvem a administração pública da cidade. Na mesma data da captura de Rodrigo Carvalho, também foi detido o atual vice-prefeito de Apuiarés, Antônio Abdias Ferreira de Abreu.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), os investigados estariam utilizando timbres do MPCE para recomendar a aprovação de aditivos em contratos de coleta e limpeza urbana com a Prefeitura de Apuiarés.