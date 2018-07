Jovem é torturada e morta na Barra do Ceará

16:28 · 12.07.2018 / atualizado às 17:08

De acordo com os investigadores, o cadáver da jovem estava enrolado em uma rede e com os membros superiores amarrados com fios ( (Foto: Reprodução) )

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta, na última quarta-feira (11), na Rua Alberto de Oliveira, situada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A mulher estava desaparecida e foi localizada após os familiares registrarem um Boletim de Ocorrência (B.O). Os suspeitos de cometerem o crime não foram identificados.

Após os familiares de Cristina Juvenal do Nascimento, de 19 anos, terem feito o B.O sobre o desaparecimento dela, no 7º DP (Pirambu), na manhã da última terça-feira (10), uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou uma investigação e identificou o corpo da vítima, no bairro Barra do Ceará.

De acordo com os investigadores, o cadáver da jovem estava enrolado em uma rede e com os membros superiores amarrados com fios. Na ocasião, também foram encontrados fios em volta do pescoço da vítima. A Polícia acredita que ela tenha sido torturada. Não foram constatadas marcas de ferimentos a bala nem feitas por objetos cortantes.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local do achado de cadáver para coletar evidências que irão auxiliar na investigação policial. A Polícia Civil apura as circunstâncias do fato, no intuito de prender os autores do crime.