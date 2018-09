Jovem é assassinado na frente do filho de 2 anos, em Caucaia

17:19 · 13.09.2018 / atualizado às 17:49

Um jovem de 20 anos foi executado, na frente do filho de apenas 2 anos de idade, na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Parque Soledade, em Caucaia. De acordo com a polícia, ele não tinha antecedentes criminais.

Artur Felipe do Nascimento estava andado, perto de casa, e segurando a mãozinha no filho, quando os executores chegaram e pediram para ele se afastar da criança. Felipe foi morto com vários disparos de arma de fogo.

O filho correu para a esquina e foi acolhido por um dos vizinhos. De acordo com os moradores, mesmo após o crime, a criança permanecia com as mãos tapando os ouvidos, como se ainda estivesse escutando os disparos.

As informações são da TV Diário