Jangurussu recebe torre de monitoramento e proteção urbana

17:36 · 22.12.2017 / atualizado às 18:04

A primeira torre a ser inaugurada é no bairro Jangurussu. Em 2018, outras quatro serão inauguradas em Fortaleza ( Foto: Natinho Rodrigues )

O vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan, em parceria com o secretário municipal de Segurança, Antônio Azevedo, lançou o Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), nesta sexta-feira (22), no bairro Jangurussu.

Na ocasião, a equipe apresentou a primeira torre de proteção e monitoramento do Brasil, que atuará 24h por dia no combate à violência da capital. A torre do Jangurussu está situada na rua Castelo de Castro. A inauguração ocorrerá no dia 26 de janeiro de 2018.

Até abril do próximo ano, outros quatro equipamentos devem ser instalados em pontos da cidade:

- Nas Goiabeiras (Barra do Ceará);

- Canindezinho;

- Vilha Velha;

- Edson Queiroz (comunidade Dendê).

Esquema de funcionamento

O equipamento apresentado nesta sexta-feira (22) vai contar com 12 homens trabalhando simultaneamente para aumentar a sensação de segurança nos arredores.

Serão três guardas municipais dentro da torre, no monitoramento via computadores. A três quarteirões da torre, outros três homens da Guarda Municipal estarão a postos. A nove quarteirões, mais três. Entre 12 e 14 quilômetros, três policiais militares farão a cobertura. A comunicação entre os que estiverem na torre e os que estiverem na rua acontecerá via rádio.

“Trata-se de uma grande parceria entre a Polícia, a SSPDS e as nossas secretarias municipais. Tudo isso também graças a nosso prefeito, Roberto Cláudio, que podia ter dito que a segurança era problema do Estado, mas não. Se é um problema da cidade, é um problema nosso”, explicou Moroni.

Pelos quarteirões vigiados serão implantadas 40 câmeras que vão auxiliar o trabalho dos homens da torre ou da rua, numa vigilância sistêmica, eletrônica e ostensiva.

Programa

O Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU) faz parte do Conselho Municipal de Proteção Urbana, que terá sua primeira reunião no dia 12 de janeiro de 2018.

Estrutura da torre

Com 8 metros de altura, um terço de sua área é preenchida por concreto que servirá de base para os computadores. Toda a área é blindada.

“Nossa proteção servirá como uma ducha fria na violência, e estimulará a cultura da paz. Tudo é inspirado em países menos violentos, mas claro, feito dentro da nossa própria realidade”, garantiu Moroni.