Integrantes de bloco carnavalesco são assaltados após festa de Pré-Carnaval

11:12 · 30.01.2017

Integrantes do Bloco do Baqueta foram assaltados na noite do último sábado (28), na rua Carlos Vasconcelos, na Praia de Iracema, após deixarem o Aterrinho, onde acontecia as festividades do Pré-Carnaval de Fortaleza.

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra que o grupo de cerca de 7 pessoas foi abordado por 3 suspeitos armados. Eles anunciam o assalto e levam acessórios, dinheiro e celulares.

Segundo a produtora do Bloco do Baqueta, Iolanda Porfírio, os instrumentos que os músicos portavam não foram levados.

Veja vídeo do momento do crime: