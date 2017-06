Inspetora reage a tentativa de assalto e mata suspeito

15:36 · 10.06.2017

Uma inspetora da Polícia Civil do Estado do Ceará sofreu tentativa de assalto na manhã deste sábado (10), no bairro Guararapes, e atirou contra o suspeito. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o infrator não resistiu aos ferimentos, e morreu ainda no local.

A Pasta informou que a inspetora, de identificação não divulgada, estava em um veículo e transitava pela Avenida Miguel Dias, quando foi abordada. O suspeito José Gilvanido dos Santos Rufino, de 21 anos, estava em uma motocicleta roubada, quando ela reagiu e o baleou.

Ainda segundo a SSPDS, o suspeito portava um simulacro de arma de fogo, com o qual teria ameaçado a policial. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e a inspetora se apresentou no 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota.