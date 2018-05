Homicida foragido da Justiça é preso em Caucaia

20:14 · 04.05.2018 / atualizado às 20:24

Ao perceber a chegada dos profissionais de segurança, “Daniel Black” tentou se esconder em um dos cômodos de casa ( divulgação )

Suspeito de integrar organização criminosa com operação nos bairros Rodolfo Teófilo e Bela Vista, em Fortaleza, Daniel Wellington Santos da Costa, 30, foi preso nesta quinta-feira (4) em ação da Polícia Militar do Ceará, no Parque Leblon, em Caucaia. O homem foi capturado em casa — após tentativa de se esquivar dos policiais.

Conhecido por “Daniel Black”, Wellington possui oito passagens por homicídios e também por porte ilegal de arma de fogo. Além de ser foragido por envolvimento em crimes de morte, Daniel soma também um mandado de prisão por tráfico de drogas. Nada de ilícito foi apreendido com o criminoso.

A PM encaminhou Daniel para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. A Polícia Civil afirma que irá apurar a participação do homem em outros crimes na Capital.