Homens suspeitos de praticar assaltos no Porto das Dunas são presos

20:49 · 06.05.2018 / atualizado às 21:12

Dois homens suspeitos de praticar assaltos na Rua São José, no Porto das Dunas, em Aquiraz, foram presos na tarde deste domingo (6). Eles estavam em um cavalo quando abordaram um casal em um veículo, anunciando o assalto e colocando as vítimas na parte traseira do carro. A polícia foi acionada e os suspeitos foram capturados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois suspeitos são Francileudo Lima dos Santos (19), com passagens pela polícia por roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, e Alefi Nascimento de Sousa (23), que responde por um homicídio.

No momento da abordagem policial, os indivíduos dispararam contra a composição de motos da Força Tática. Houve perseguição e um dos suspeitos foi baleado. De acordo com a SSPDS, ele foi socorrido e encontra-se sob escolta policial em uma unidade de saúde.

Na ação, foi apreendida a arma envolvida no crime, um revolver calibre 38, e o carro roubado foi recuperado. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Metropolitana de Eusébio.