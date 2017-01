Homens invadem agência do Banco do Brasil na José Bastos e arrombam caixa eletrônico

15:28 · 06.01.2017 / atualizado às 16:17

Criminosos arrombaram a porta de vidro da agência na madrugada desta sexta-feira (6)

Cerca de quatro homens invadiram na madrugada desta sexta-feira (6) uma agência do Banco do Brasil na Avenida José Bastos, promovendo assim o primeiro ataque a banco no Ceará neste ano. Após arrombarem a porta de vidro do local, os criminosos utilizaram um maçarico para ter acesso ao cofre de um caixa eletrônico.

De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) de Fortaleza, Rafael Vilarinho, os criminosos conseguiram fugir com dinheiro que roubaram do caixa eletrônico. O delegado, porém, não informou qual o valor total que foi levado da agência do Banco do Brasil. Segundo ele, a DRF está investigando o caso e um perícia já foi feita no local.

Rafael Vilarinho informou também que a polícia está analisando as câmeras de segurança da agência para identificar os suspeitos. Até o momento, porém, ninguém foi preso.

63 ataques em 2016

No ano passado, o Ceará registrou 63 ataques a banco. O último caso de 2016 aconteceu no dia 29 de dezembro, quando homens fortemente armados explodiram a agência bancária do Bradesco no município de Apuiarés. Na ocasião, foram levados malotes de dinheiros.