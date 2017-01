Homens envolvidos em morte de PM no Henrique Jorge são presos

13:30 · 28.01.2017 / atualizado às 20:21

A Polícia realizou a prisão de dois suspeitos de envolvimento no assassinato de um cabo da Polícia Militar no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (27). Eles foram presos na Prainha, neste sábado (28), no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo o tenente-coronel Andrade Mendonça, relações-públicas da Polícia Militar, a corporação ainda está em busca de mais dois suspeitos de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o cabo Francisco Arlindo da Silva Vieira Filho.

Segundo a Secretaria de Segurança Social e Defesa Pessoal (SSPDS), foram presos André Lima Firmiano, 27, que já responde por cinco procedimentos policiais por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. O outro detido foi Marcelo Gabriel dos Santos Lima, 20, conhecido por "Biel". Ele responde a três procedimentos por roubo.

O PM teria reagido à abordagem e sido atingido por um tiro na cabeça, na Rua Curitiba, morrendo no local. As investigações sobre o caso estão a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia chegou ao primeiro suspeito "através de várias informações, de pessoas que ligaram para a PM, pelo disque-denúncia", diz o tenente-coronel Andrade Mendonça.