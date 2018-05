Homens armados invadem festa de aniversário de criança na Sapiranga

19:00 · 30.04.2018 / atualizado às 19:06

Ao notaram que o alvo não estava no local, o grupo foi embora sem roubar nada ( Foto: Reprodução )

Um grupo de homens armados invadiu, no último sábado (28), uma festa infantil que ocorria em uma casa de eventos no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O circuito interno do estabelecimento filmou toda a ação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os homens entraram na festa de aniversário armados em busca de uma pessoa, que não foi encontrada no local. As imagens do estabelecimento foram requisitadas para identificar os suspeitos. O 26º Distrito Policial investiga o caso.

A TV Diário apurou que os suspeitos estavam com uma fotografia no celular e comparavam a foto com as pessoas que estavam no estabelecimento, apontando as armas e fazendo ameaças, para identificar quem estavam procurando.

No momento em que o grupo chegou à festa, muitas crianças começaram a chorar e mães correram assustadas para proteger os filhos. Ao notarem que o alvo não estava no local, o grupo foi embora sem roubar nada.