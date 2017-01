Homem morre com 13 tiros após jogo de futebol no bairro Edson Queiroz

20:53 · 29.01.2017 / atualizado às 21:01

Um homem foi assassinado, na tarde deste domingo (29), em um campo de futebol em uma área de mangue do bairro Edson Queiroz. Após o término de uma partida de futebol, Antônio Laércio Rodrigues Silva, de 29 anos, levou 13 disparos de arma de fogo efetuados por três homens, que fugiram depois do homicídio.

A vítima, conhecida como Marujinho, tinha três passagens pela Polícia por homicídio e tráfico de drogas. O crime ocorreu por volta das 15h, em uma área conhecida como "Campo do Dendê".

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou, juntamente com a Perícia Forense, os primeiros levantamentos do caso. A Polícia Civil ainda procura identificar e prender os autores do homicídio.

A esposa da vítima se encontrava no local do crime e abraçou, chorando, o corpo do marido no chão, ainda trajando a roupa azul do seu time de futebol. Segundo a inspetora Érica Uchoa, relatos de moradores colhidos pela polícia apontam que Marujinho estava envolvido com o comércio de entorpecentes na região.