Homem morre após ser atropelado no Ancuri; outras vítimas seguem internadas

17:08 · 09.07.2018 / atualizado às 17:51

Um homem, identificado como Alcino Rubens Furtado, de 59 anos, morreu após ser vítima de um atropelamento na noite desse domingo (8), no bairro Ancuri. Além dele, outras cinco pessoas, todas elas de uma mesma família, ficaram feridas devido ao episódio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência no bairro localizado na Área Integrada de Segurança (AIS) 3. Ao chegar ao local, os PMs teriam se deparado com seis pessoas lesionadas.

O grupo foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF) por quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já no hospital, Alcino não resistiu aos ferimentos. Conforme a assessoria do IJF, até a tarde desta segunda-feira (9), outras duas vítimas permaneciam em atendimento, uma delas é uma mulher de 43 anos de idade e a outra uma criança de oito anos. Os estados de saúde delas não foram informados.

Fuga

Em nota, a SSPDS divulgou que o atropelamento envolveu um veículo modelo Fiat Pálio, de cor branca. O carro era conduzido por um homem, que empreendeu fuga logo em seguida. Populares que estavam no local contaram aos policiais que o suspeito poderia estar escondido em um condomínio nas proximidades da ocorrência. No entanto, quando os PMs chegaram ao prédio, ele já havia se evadido.

O automóvel envolvido no ocorrido foi abandonado em um matagal e, segundo apurado pela reportagem, depredado por alguns moradores que presenciaram o atropelamento. O carro foi encaminhado para o 30º Distrito Policial (Jangurussu), onde segue apreendido.

A Pasta também informou que, agora, o Boletim de Ocorrência (BO) deve ser transferido para a Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito (DADT), que ficará a cargo das investigações. Até o fechamento desta edição, o condutor do veículo não havia sido localizado.