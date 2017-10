Homem morre após assaltar supermercado em Pacajus

13:54 · 09.10.2017 / atualizado às 14:15

Um homem morreu e um segundo ficou ferido após assaltarem um supermercado na tarde deste domingo (8), em Pacajus. Bruno Ribeiro de Melo, 30 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e morreu na Rua Joaquim Inácio dos Santos, no bairro Pedra Branca. Conforme a TV Diário, a Polícia não conseguiu identificar de onde teriam partido os tiros.

Com a dupla, os policiais encontraram ainda a arma supostamente usada no assalto, além de celulares, frutos de assaltos, e uma motocicleta que havia sido roubada no último sábado (7). De acordo com a PM, os dois homens teriam abordado a proprietária do veículo em um carro Gol, de cor preta, e tomado o transporte. Desde então, segundo a Polícia, a dupla praticava roubos na região.

O último ataque da dupla teria sido em um supermercado, no bairro Pedra Branca. Após a ação, os dois foram baleados. Bruno Ribeiro, que possuía antecedentes criminais por furto, roubo e homicídio, morreu no local. Já o outro suspeito, que não teve o nome divulgado, conseguiu fugir do local, mesmo estando baleado.