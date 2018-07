Homem esfaqueia a esposa na frente do filho e ateia fogo na própria residência

18:40 · 09.07.2018 / atualizado às 19:20

O PM afirmou que, devido ao homem vender produtos químicos, o fogo se alastrou rapidamente pela residência ( Foto: VC-Repórter )

Um homem esfaqueou a esposa dentro de casa e ateou fogo na própria residência, na tarde desta segunda-feira (9). O crime aconteceu por volta das 16h, na rua Francisco Manoel Bonfim, localizada na Barra do Ceará, e teve como testemunha o filho do casal, de 12 anos de idade.

Segundo o tenente-coronel Lima, responsável pelo policiamento militar da Área Integrada de Segurança (8), o suspeito tentou cometer suicídio logo após o ocorrido. A mulher foi socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pirambu, em estado de saúde gravíssimo.

O PM afirmou que, devido ao homem vender produtos químicos, o fogo se alastrou rapidamente pela residência. O suspeito chegou a fazer uma barricada de fogo para que os policiais não conseguissem chegar até ele. Quando capturado, também foi socorrido a um hospital.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que além dos PMs, uma guarnição do Corpo de Bombeiros também esteve no local e debelou as chamas. A Pasta acrescentou que, até a noite desta segunda-feira (9), não foi possível informar a motivação do crime, e as apurações permaneciam em andamento.