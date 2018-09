Homem é preso suspeito de furtar pelo menos 12 veículos na Aldeota e outros bairros

16:37 · 17.09.2018 / atualizado às 18:22

Sebastião José Correia Cavalcante atuava com uma quadrilha, arrombando carros em supermercados de Fortaleza. Foto: Divulgação

Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (17), sob suspeita de furtar pelo menos 12 veículos em bairros nobres da Capital. Sebastião José Correia Cavalcante, de 59 anos, foi detido dentro de sua residência, no bairro Praia de Iracema.

Segundo o titular do 2º Distrito Policial (DP), Carlos Teófilo, pelo menos outras três pessoas ajudavam Sebastião nos furtos, que eram cometidos principalmente em supermercados da Aldeota, Meireles, Varjota e Papicu.

Sebastião, que já tinha passagem por tráfico de drogas, receptação e assalto, ia para o supermercado e se passava por cliente. Ele chegava a comprar algumas coisas para poder distrair as vítimas na fila do caixa. Enquanto isso, outras pessoas, em um veículo Ford Ka, se aproximavam do veículo da vítima e faziam os furtos. Sebastião saía do supermercado antes da vítima, para avisar aos comparsas para se retirarem.

Pelo menos 12 pessoas tiveram os seus carros arrombados e os pertences que estavam no interior do veículo furtados. A polícia acredita que outras vítimas devem procurar o 2º DP.

Ainda conforme o delegado, o homem chegava em um outro veículo, modelo ônix, e não junto com os outros suspeitos, justamente para se passar por cliente. O ônix era alugado e foi apropriado indevidamente pelo suspeito.

Ele foi autuado por receptação qualificada, porque dava apoio a quadrilha e recebia e vendia os produtos furtados. Além disso, o delegado disse que até a conclusão do inquérito policial deve indiciar Sebastião também por furto qualificado, apropriação indébita e associação criminosa. Na casa dele, foram apreendidos o veículo ônix, dois notebooks, talões de cheque, óculos escuro, joias, mochilas, entre outras coisas. A polícia ainda procura os demais membros da quadrilha.