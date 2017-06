Homem é preso portando mais de 11 mil comprimidos sem nota

13:21 · 14.06.2017

Entre os medicamentos estavam analgésicos e de tarja preta. ( FOTO: Reprodução/PRF )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta terça-feira (13), um homem de 61 anos que conduzia um veículo Palio com uma grande quantidade de caixas de medicamentos sem a devida documentação que totalizava mais de 11 mil compridos.

Ele foi abordado no KM 71 da BR-116, na cidade de Chorozinho. Quando interrogado acerca dos produtos, ele informou, conforme ainda a PRF, que faz a revenda de forma ilícita para clientes em Fortaleza e cidades do interior do estado.

Com o motorista foram apreendidos os seguintes remédios:

14 cx de Dorflex (240 comprimidos cada);

48 cx de Sonrisal (60 comp. cada); 11 cx de Resodic (500 comp. cada)

4 cx Torsilax (100 comp. cada); 06 cx Azitrolab (03 comp. cada);

10 cx Citrato de Sildenafila (02 comp. cada);

03 cx Tadalafila (01 comp. cada);

15 cartelas Dorflex (10 comp. cada);

01 cartela Dorflex (09 comp.);

01 cartela Resfenol (10 comp.);

03 cartelas Cloridrato de Metforminqa (10 comp. cada);

10 cx Tylalgin (200 comp. cada);

24 cx Hepamed (48 flaconetes cada);

19 cx Paracetamol (12 frascos cada);

15 frascos de Otosylase;

41 cx curativos (40 und cada);

04 cx Vick VapoRub (12 latas cada);

10 seringas para insulina.

Após ser detido, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia local.