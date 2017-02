Homem é preso por tentativa de estupro a idosa com deficiência visual

09:36 · 02.02.2017 / atualizado às 16:51

Um homem de 34 anos foi preso após tentar estuprar uma idosa com deficiência visual na tarde da última quarta-feira (1), em Morro Branco, no município de Beberibe, a 78 km de distância de Fortaleza.

Segundo informações do Inspetor Jair Varela, da Delegacia Municipal de Beberibe, Eudes André Oliveira da Silva chegou à residência da mulher, que não foi identificada, armado com uma faca, pouco antes das 13h. Após ameaçar a idosa e tentar consumar o estupro, vizinhos ouviram os gritos da mulher e recorreram a uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local.

Houve perseguição por parte dos PMs e, após a captura, o suspeito foi levado para a Delegacia e autuado por tentativa de estupro de vulnerável. Por volta das 16h da quarta-feira, Eudes foi transferido para a Cadeia Pública de Beberibe.

As investigações apontam que o suspeito já foi indiciado por estuprar uma mulher em Jaguaruana e no município de Aracati. No último caso, Eudes foi condenado e cumpriu pena por 13 anos.