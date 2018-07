Homem é preso por matar e esquartejar mulher no José Walter

12:24 · 17.07.2018 / atualizado às 12:41

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite da última segunda-feira (16), por matar, esquartejar e ocultar o cadáver de uma mulher, durante o fim de semana, no bairro José Walter, em Fortaleza.

Conforme informações obtidas pela TV Diário, Herdriano Lopes Pereira, de 38 anos, confessou à Polícia ter matado Maria do Socorro Nascimento Santos, 40. O suspeito alegou que foi motivado por a mulher ter furtado o seu aparelho celular para trocar por droga.

Segundo Herdriano, o furto ocorreu na noite de sexta-feira (13), quando ele saiu com Maria do Socorro para beber. Ao perceber na manhã de sábado (14) que o seu celular tinha sido subtraído, o homem procurou pela vítima e a levou para uma residência onde ele trabalhava como caseiro, na Rua Bernardo Manoel, no bairro José Walter, onde aconteceu o crime.

A Polícia encontrou o corpo na noite da última segunda-feira (16). O cadáver estava dentro de uma fossa, coberto com barro e lacrado com cimento.

"Herdriano foi conduzido para o 13º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por crime contra o respeito dos mortos. Ele segue sendo investigado pelo homicídio", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).