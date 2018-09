Homem é preso por esfaquear a própria mãe e matar cadela da família

14:23 · 17.09.2018 / atualizado às 15:45

Um homem foi preso pela Polícia Militar por esfaquear a própria mãe e matar a cadela da família, em Ubajara (a cerca de 310 km de distância de Fortaleza), no último domingo (16). O suspeito ainda tentou resistir à detenção, mas foi controlado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais militares que atenderam a ocorrência receberam informações que o jovem Marciel Pinto de Melo, 21, tentou matar a mãe, de 39 anos, a facadas, na Zona Rural do Município, na localidade de Sítio Taboca. Além da mulher, o suspeito atacou a cadela de estimação, que foi encontrada morta, com a barriga aberta.

A composição policial realizou diligências pela região e encontrou Marciel Melo em um matagal, "sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo", afirmou a Pasta. A faca utilizada na ação criminosa foi apreendida e será periciada.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e crime ambiental. Ele não tinha passagens pela Polícia e alegou que é usuário de drogas.