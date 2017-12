Homem é preso por engano no lugar do irmão

15:04 · 22.12.2017 / atualizado às 15:24

Um homem foi preso injustamente no lugar do seu irmão. Conforme a Defensoria Pública do Ceará, André dos Santos Epifânio está preso na Cadeia Pública de São Gonçalo do Amarante desde o fim de 2016 porque seu irmão mais velho, Antônio Barbosa dos Santos Neto, se passou por ele quando foi abordado por policiais.

A Defensoria entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva nesta sexta-feira (22) referente ao caso que aconteceu no distrito de Croatá, em São Gonçalo de Amarante, no ano de 2008. Na ocasião, Antônio Barbosa dos Santos Neto teria sido responsável por uma tentativa de homicídio.

Entenda o caso

No local, ele se identificou como André dos Santos Epifânio, seu irmão, e chegou a ser preso. No entanto, após uma fuga, o nome que ficou no Banco Nacional de Mandados de Prisão foi o do inocente. A Defensoria conta ter tomado conhecimento do fato durante audiência de instrução e julgamento de Antônio Barbosa, que já respondia a outros processos.

O irmão suspeito confessou que no ato da prisão falseou a identidade, afirmando ser André Epifânio. O caso foi encaminhado ao Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência (Nuapp), em Fortaleza. O pedido de revogação aguarda pelo parecer do Ministério Público e decisão do juiz.