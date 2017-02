Homem é preso com quatro armas na Messejana

11:17 · 06.02.2017 / atualizado às 11:46

Um homem foi preso com quatro armas, que foram apreendidas, na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Messejana, em Fortaleza.

Segundo o inquérito, apurado pelo 30º Distrito Policial, da Polícia Civil, um grupo de homens realizava disparos na Travessa Rutilo, quando um dos moradores da região fez uma denúncia anônima.

Ao chegar ao local e realizar as apurações iniciais, a composição do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) adentrou à uma residência que teria sido utilizada pelo grupo para se esconder, mas conseguiu efetuar a prisão de apenas um homem, Edivan Souza da Silva, 23, que admitiu ser dono do armamento.

Com o suspeito, a PM apreendeu dois revólveres calibre 38 e duas carabinas de pressão. Ainda com informações concedidas pelo 30º DP, o suspeito não tinha antecedentes criminais e não portava entorpecentes no momento da prisão.

A Polícia realiza diligências para descobrir as motivações dos disparos e do armazenamento das armas.