Homem é preso com 40kg de cocaína no Centro da Capital

10:37 · 11.07.2018 / atualizado às 13:44

( Foto: VC Repórter )

Um homem foi preso com 40kg de cocaína, no Centro de Fortaleza, na noite da última terça-feira (10), em ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A droga veio de Belém (PA).

De acordo com um policial civil do 34º DP (Centro), o suspeito José Francisco da Costa, 33, foi abordado pelos policiais militares no cruzamento das ruas Dom Joaquim e Tenente Benévolo. Ele portava um pacote de cocaína.

Ao ser indagado pelos PMs, o suspeito admitiu que tinha mais droga onde ele estava hospedado. A Polícia se deslocou à pousada na Rua Clarindo de Queiroz e aprendeu o restante da carga de entorpecentes.

José Francisco foi preso em flagrante e levado ao 34º DP, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele já tinha passagem pela Polícia pelo mesmo crime.