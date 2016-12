Homem é morto e outro sai ferido em confronto com a Polícia na Parquelândia

12:08 · 27.12.2016 / atualizado às 14:40

Segundo o BPRaio, os dois estavam realizando um assalto na região, numa motocicleta roubada, quando foram surpreendidos pela equipe do grupamento ( Foto: VC Repórter / Whatsapp )

Dois homens foram alvejados por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), no bairro Parquelândia, na manhã desta terça-feira (27). Um deles foi morto no confronto e outro levou um tiro no ombro. A ação ocorreu por volta das 7h30.

Segundo o comandante do BPRaio, tenente-coronel Márcio Oliveira, os dois homens estavam realizando um assalto na região, numa motocicleta roubada, quando foram surpreendidos pela equipe do grupamento. Eles reagiram à abordagem e foram atingidos pelos disparos. Antônio Leandro Gomes Cassiano, de 18 anos, morreu na calçada. O outro rapaz, de 16 anos, foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

A Polícia apreendeu os pertences de uma vítima roubada e um revólver calibre 38. Uma vendedora que trabalha no bairro Parquelândia (identidade preservada) relatou que os dois rapazes já costumavam realizar assaltos em paradas de ônibus e em estabelecimentos comerciais próximos ao local do tiroteio, no cruzamento das ruas Celso Fontenele e Érico Mota.