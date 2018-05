Homem é morto e dois ficam feridos durante perseguição policial

17:23 · 06.05.2018 / atualizado às 17:43

Ao tentarem fugir da equipe policial, o carro que os suspeitos estavam colidiu com outro veículo, no bairro Pan Americano. ( Foto: VCrepórter )

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em uma perseguição policial, ocorrida na manhã deste domingo (6), no bairro Pan Americano, na Zona Oeste de Fortaleza, entre o cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Estado do Rio. De acordo com a Polícia Militar (PM), o bando é suspeito de praticar assaltos nos bairros Montese e Vila União.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe policial recebeu a informação de que suspeitos estariam cometendo uma série de assaltos em um veículo Fiat Punto, de cor preta, com queixa de roubo. Diante da informação, os militares se posicionaram no cruzamento da Avenida João Pessoa com a Rua Rio Grande do Norte, onde avistaram o veículo roubado.

Os policiais deram voz de parada obrigatória, mas os suspeitos que estavam no veículo desobedeceram à ordem dada pelos oficiais, fugindo e efetuando vários disparos contra a guarnição, dando início a uma perserguição. Ao chegarem ao cruzamento das ruas Rio Grande do Norte com Estado do Rio, o carro que estavam os suspeitos colidiu em um veículo Chevrolet Prisma e capotou.

Após a batida, os homens tentaram fugir, reiniciando o confronto com os policiais. Na troca de tiros, um suspeito, identificado como Kaison dos Santos Costa, 23, foi atingido e morreu dentro do carro. Ao realizarem uma consulta ao Sistema de Informações Policiais (SIP), os oficiais constataram que Kailson Costa tinha diversas passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Ainda na ocasião, Marcos Lúcio Almeida Silva, 22 - com passagem por roubo -, e Paulo Ricardo Barbosa Ferreira, 20, sem antecedentes criminais, foram presos. Um quarto suspeito, ainda não identificado, conseguiu fugir do local. Após a abordagem, foram apreendidos um revólver calibre 38, com cinco munições deflagrados, o Fiat Punto roubado e materiais que, segundo a PM, seria utilizado pelo grupo na prática de roubos.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos e diligências no local. O caso será encaminhado para o 11º Distrito Policial, onde os procedimentos policiais serão continuados.