Homem é detido e 22 pássaros são resgatados em feira da Capital

15:15 · 24.12.2017 / atualizado às 16:37

Um total de 22 pássaros foram resgatados em uma feira na Av. Sargento Hermínio ( Foto: VC Repórter )

Uma ação conjunta da Sociedade Protetora Ambiental do Ceará (SPA-CE) com a Polícia Militar Ambiental apreendeu 22 pássaros que estavam sendo comercializados em uma feira na Av. Sargento Hermínio, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Um homem de 35 anos, identificado como Cristiano Gomes Nunes, foi levado ao 34º DP, no Centro, onde ficou detido para prestar esclarecimentos.

Os animais resgatados foram levados para o Centro de Triagem de Animais Selvagens- CETAS/IBAMA, no Guajiru. Entre as espécies estavam bem-te-vis, curiós e bicudos.

Em outra feira, localizada no bairro Messejana, os policias apreenderam um homem portando arma branca e uma trouxinha contendo 2g de maconha. O suspeito foi levado para o 8º DP no bairro Jose Walter.