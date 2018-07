Homem é baleado após assaltar policial civil

19:33 · 09.07.2018

Um homem foi preso, na noite do último domingo (8), sob a suspeita de ter assaltado um aparelho celular de um policial civil, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Na abordagem, foi encontrado com ele um simulacro de arma de fogo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante a fuga, o suspeito foi perseguido por dois policiais e acabou sendo baleado após simular que estaria armado.

A SSPDS informou que um dos profissionais de segurança estava realizando uma ligação telefônica na parte externa de uma lanchonete, no momento em que um homem, identificado como Igor Silva de Sousa, de 24 anos, chegou a tomar o aparelho celular do policial.

Posterior ao ocorrido, o homem fugiu em uma bicicleta. O policial e outro agente, que estava no estabelecimento comercial, saíram em perseguição ao suspeito. Durante o percurso, o homem chegou a gesticular, simulando estar armado, segundo a SSPDS.

Os policiais civis efetuaram um disparo, que atingiu a perna de Igor Sousa. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar e permanece sob escolta policial. O flagrante foi registrado no 32° DP (Parque Santa Cecília).

A Polícia Civil investigará se Igor Sousa tem algum envolvimento em um crime contra um policial militar, ocorrido na última sexta-feira (6), no Conjunto José Walter, que resultou em três pessoas feridas.