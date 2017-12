Homem é assassinado na Serrinha; vítima não era motorista da Uber

14:48 · 13.12.2017 / atualizado às 16:50

Um homem foi assassinado e outro baleado na noite dessa terça-feira (12), em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu na avenida Bernardo Manuel, no bairro Serrinha.

Quando equipes da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Militar Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para o local da ocorrência, encontraram duas vítimas. A que não resistiu aos ferimentos e veio a óbifo foi identificada como José Nemesio Rodrigues Filho, de 21 anos. A outra pessoa baleada, identificada como Leonardo Alisson Duarte Lessa, de 21 anos, foi socorrida. Não há informações adicionais sobre o estado de saúde do paciente.

Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu do Bairro José Walter e estava indo em direção ao aeroporto.

As primeiras investigações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) apontam que dois homens em uma moto perseguiram o veículo e efetuaram disparos contras as vítimas, que estavam dentro do carro.

De acordo com testemunhas, o carro começou a ser alvejado em um certo ponto da avenida e, mais à frente, os dois indivíduos que estavam na moto desceram e efetuaram mais disparos contra as vítimas. Testemunhas informaram, ainda, que o homem assassinado morava a dois quarteirões de onde o homicídio aconteceu.

Uber

Apesar de boatos darem conta de que o fato aconteceu durante uma corrida de Uber, sendo a vítima motorista do aplicativo de corrida, a empresa informou que o homem assassinado não era cadastrado no aplicativo como motorista. A Uber informou, ainda, que o passageiro baleado também não teve corrida registrada no aplicativo.

A Polícia Civil já iniciou as investigações.