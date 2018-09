Homem é assassinado dentro do Hospital Municipal de Caucaia

20:45 · 19.09.2018 / atualizado às 21:13

O homicídio aconteceu por volta das 19h30 desta quarta-feira (19) ( Foto: VC/Repórter )

Um homem foi assassinado a tiros dentro do Hospital Municipal de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desta quarta-feira (19). O crime aconteceu por volta das 19h30. A vítima foi identificada como Rodrigo Breno Bandeira. Ele foi alvejado por, pelo menos, cinco disparos.

Conforme apurado pela reportagem da TV Verdes Mares, um criminoso entrou na unidade hospitalar já efetuando disparos contra a vítima, que seria seu desafeto. Há informações que uma funcionária do equipamento também foi atingida, mas de raspão.

A segunda baleada é recepcionista do hospital localizado no Parque Soledade. Ela foi socorrida ainda dentro da unidade e não corre risco de morte. No momento do ocorrido, uma outra funcionária do hospital pulou para não ser atingida e fraturou o braço.