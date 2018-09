Homem é assassinado a tiros no Jangurussu

17:24 · 18.09.2018 / atualizado às 17:32

Um homem foi executado a tiros, no bairro Jangurussu, na manhã desta terça-feira (18). A vítima foi identificada como Gleison Rodrigues Alves, de 28 anos, que tinha antecedentes criminais por dano, lesão corporal e ameaça.

A informação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) é que Alves foi abordado por dois homens, na Avenida Contorno Sul. Após efetuar os disparos, a dupla fugiu a pé. Os criminosos ainda não foram localizados.

Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas ao local. A 3ª Delegacia do Departamento está responsável pelas investigações acerca do caso.

A Pasta afirmou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso. Denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da SSPDS. O sigilo do denunciante é garantido.