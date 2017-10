Homem é assassinado a tiros na feira da Parangaba

15:41 · 15.10.2017 / atualizado às 16:02

Pertences da vítimas foram levados logo após o assassinato. ( FOTO: Reprodução )

Um homem, ainda não identificado, foi morto na manhã deste domingo (15), na Feira da Parangaba, localizada na Área Integrada de Segurança (AIS) 5. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi assassinada a tiros por dois homens.

Por volta das 11h, os criminosos teriam chegado ao local em uma motocicleta, se aproximado da vítima e efetuado diversos disparos. A dupla fugiu da feira. Segundo a Pasta, ambos seguem sendo procurados pela Polícia.

Conforme populares, logo após a execução, outros criminosos cercaram o corpo e levaram os pertences da vítima. A feira, conhecida por atrair visitantes de todo o Estado do Ceará, principalmente, aos domingos, estava lotada no momento da ação.

Em nota, a Secretaria também informou que equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar realizaram os primeiros procedimentos acerca do homicídio. A DHPP é responsável por investigar o assassinato.