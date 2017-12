Homem com Camaro amarelo é preso na BR-222 por porte ilegal de armas

13:35 · 16.12.2017

O motorista de um Camaro amarelo foi preso no km 4 da BR-222 por porte ilegal de armas às 9h30 deste sábado (16), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Durante fiscalização minuciosa no interior do veículo, foi encontrada dentro de uma mochila, uma pistola Taurus, número KQG97987, com 17 munições instactas", disse a PRF, em nota.

"O condutor afirmou que utilizava a arma para própria defesa e nada mais declarou", acrescentou. Foi dada voz de prisão ao condutor e ele foi conduzido à Delegacia Policial de Caucaia.