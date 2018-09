Homem armado invade comitê eleitoral em Fortaleza

14:39 · 16.09.2018

Um homem armado invadiu um comitê eleitoral de um candidato a deputado estadual na manhã deste domingo (16). O fato aconteceu no bairro Farias Brito e teria sido motivado porque o suspeito se sentiu ofendido a ser chamado de "doido" por uma mulher que é voluntária no comitê.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que, conforme informações repassadas à equipe policial acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o suspeito atuava como voluntário do candidato e entrou no local com uma faca tipo peixeira.

"Após proferir as ameaças, ele saiu do local, mas foi rapidamente abordado pela composição da PM", disse a Pasta em trecho da nota divulgada à imprensa. O suspeito, de identidade não revelada, foi conduzido para o 34º Distrito Policial (Centro).

O suspeito foi ouvido e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi realizado na delegacia, pelos crimes de injúria e ameaça. Após depoimento, ele foi liberado.