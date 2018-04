Grupo interestadual que pretendia assaltar casa lotérica é capturado

20:46 · 27.04.2018 / atualizado às 21:03

Com o trio foram encontradas duas armas de fogo. Eles foram autuados em flagrante ( Foto: Divulgação/Polícia Civil )

Um grupo de suspeitos que pretendia assaltar uma casa lotérica no município de Orós foi desarticulado nessa quinta-feira (26). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a quadrilha interestadual estava em posse de duas armas de fogo, incluindo uma submetralhadora.

Segundo a Pasta, policiais militares perseguiram os suspeitos em Jaguaribe. Um paulista, identificado como Douglas Aparecido Ribeiro foi preso durante a perseguição. As diligências ainda resultaram nas prisões de Rodrigo Azevedo Volcov, também natural do Estado de São Paulo, e Thatiane de Paiva Soares, mineira.

Com o trio foram encontradas anotações que mostravam um plano criminoso. Os suspeitos foram encaminhados até a Delegacia Regional de Jaguaribe, onde foram autuados em flagrante por roubo com emprego de armas de fogo. A Polícia Civil busca identificar se existe participação de outras pessoas no grupo.