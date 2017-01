Grupo fortemente armado explode caixa eletrônico em Itaiçaba

07:26 · 24.01.2017 / atualizado às 10:19

Caixa do banco ficou completamente destruído. ( FOTO: VC Repórter )

Cinco homens fortemente armados explodiram uma posto de autoatendimento do banco Bradesco na cidade de Itaiçaba, distante 165 quilômetros de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (24).

De acordo com o Comando de Policiamento do Interior (CPI), a ação dos suspeitos foi feita de forma rápida. A Polícia não informou se o bando conseguiu roubar dinheiro do caixa eletrônico, mas relatou que os criminosos fugiram no sentido da cidade de Aracati, no litoral. Não houve confronto.

Para tentar prender os suspeitos, foram acionados policiais do Comando Tático Rural (Cotar) das cidades vizinhas como Russas, Jaguaretama e Aracati. Até a manhã desta terça-feira (24), ninguém havia sido detido.