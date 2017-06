Grupo fortemente armado explode agência bancária em Antonina do Norte

07:54 · 09.06.2017 / atualizado às 07:55

Estrutura física do banco ficou totalmente danificada. ( FOTO: VC Repórter ) Ação dos criminosos chamou a atenção dos moradores. ( FOTO: VC Repórter )

Uma agência do Banco do Brasil de Antonina do Norte, cidade localizada a 473 quilômetros, foi alvo de explosão durante a madrugada desta sexta-feira (9). De acordo com o destacamento da Polícia Militar da cidade, 12 homens participaram da ação.

O crime aconteceu por volta de 1h30. Conforme a PM, o bando dividiu-se em grupos, ficando parte próximo à polícia - para evitar interferência - e a outra foi até à agência bancária. Após a ação do grupo criminoso, a estrutura do banco ficou destruída.

A PM informou ainda que os homens dispararam contra o destacamento e também em outros pontos cidade. Eles estavam armados de fuzis e armas de calibre 12, isto é, de alto poder de impacto. Os suspeitos fugiram no sentido da cidade de Taboleiro por meio da CE-371.

Equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam) realizam diligências para tentar prender os envolvidos, mas até o início desta manhã ninguém havia sido preso.

29 ataques

Este foi o 29º ataque a banco em 2017. No último caso, registrado no dia 31 de maio, uma quadrilha atacou uma agência bancária do Bradesco em Miraíma, cidade distante 190 km de Fortaleza, durante a noite. Os criminosos renderam pessoas para usar como escudo humano, efetuaram disparos para cima e explodiram o banco, no Centro da cidade.