Grupo explode banco e troca tiros com a PM em Tejuçuoca, interior do CE

07:57 · 06.02.2017 / atualizado às 08:09

Agência ficou destruída com a ação dos suspeitos. ( FOTO: VC Repórter ) Notas foram espalhadas pelo local após a explosão. ( FOTO: VC Repórter )

Uma agência Banco do Brasil foi atacada no início da madrugada desta segunda-feira (6) na cidade de Tejuçuoca, distante 144 quilômetros de Fortaleza. Lá, o grupo destruiu a agência usando explosivos e fugiu deixando notas de dinheiro nos arredores do local. Foi o 9º ataque no Ceará somente em 2017.

De acordo com o Comando de Policiamento do Interior (CPI), o grupo dividiu-se em dois: enquanto uma parte ficou do no destacamento de Polícia Miliar impedindo a saída dos militares, outro praticava o crime na agência.

Quando o banco foi explodido, o grupo que estava dando suporte trocou tiros com a PM, conforme disse o CPI. O número de suspeitos ainda não foi identificado.

Conforme ainda a Polícia Militar, o bando levou uma quantia de dinheiro que ainda não foi divulgada. Com a explosão, diversas cédulas foram espalhadas pelo local.

Policiais de cidades e grupos especiais como a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Comando Tático Rural (Cotar) foram acionados com o objetivo de capturar os suspeitos.