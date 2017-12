Grupo é preso por venda ilegal de passagens de ônibus no Centro

20:02 · 14.12.2017 / atualizado às 20:27

O material foi encaminhado para o Sindiônibus, que auxiliará nas investigações da Polícia Civil. ( FOTO: Reprodução )

Uma ação policial no Centro de Fortaleza resultou na captura de um grupo envolvido na venda ilegal de passagens de ônibus, nesta quarta-feira (13). A investigação foi desencadeada pela Polícia Civil, por meio de um trabalho desenvolvido pelo 34° Distrito Policial (DP), delegacia responsável pela área. No total, foram presas quatro pessoas e vários Bilhetes Únicos, além de dinheiro, foram apreendidos.

Após receber informações acerca da atuação do grupo, que agia em pontos de ônibus na Avenida Tristão Gonçalves, os policiais civis iniciaram as diligências visando identificar e prender os partícipes. Foram detidos Adriano Gomes de Lima (24) – com passagens por homicídio e tráfico de drogas; Luiz Cláudio da Silva Rodrigues (32) - com passagens por tráfico de drogas; estupro, crime contra a administração pública e ameaça; Marcos Micael Ribeiro Lima (22) e Pablo Natanael Ferreira de Sousa. Os dois últimos não possuíam antecedentes criminais. Durante a abordagem, houve um tumulto no interior de um coletivo, pois os envolvidos foram flagrados pela Polícia Civil no momento que comercializavam as passagens urbanas.

Com os presos, foram encontradas 43 unidades de Bilhetes Únicos adquiridos de terceiros. O material foi encaminhado para o Sindiônibus, que auxiliará nas investigações da Polícia Civil. O quarteto, que também estava com aparelhos celulares e dinheiro, foi encaminhado para a sede do 34° DP, onde um inquérito policial por estelionato foi instaurado. Diligências permanecem em andamento, no intuito de identificar a participação de outras pessoas.