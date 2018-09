Grupo armado ameaça e atira em diretor de rádio em Jaguaruana

18:55 · 21.09.2018 / atualizado às 19:09

Após ser ameaçado, o diretor da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), Sandoval Braga Júnio, foi baleado, em Jaguaruana, nesta sexta-feira (21).

Quatro homens chegaram à rádio onde Sandoval trabalhava, renderam o diretor e avisaram que era um assalto. Neste momento, Sandoval sofreu um ferimento na perna. Ele está com quadro de saúde estável. As ameaças feitas pelos suspeitos foram para ele "se calar e não falar besteira na rádio". Apesar de terem anunciado o assalto, Sandoval disse que eles não levaram nada.

O radiodifusor acredita que o motivo para o ataque são as constantes matérias publicadas por ele contra políticos da região. Ele classificou o episódio como um atentado à liberdade de imprensa.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que está investigando o caso de lesão corporal a bala, em Jaguaruana. Confira nota completa:

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que a Delegacia Municipal de Jaguaruana investiga um caso de lesão corporal a bala, ocorrido na tarde desta sexta-feira (21), no bairro Centro, em Jaguaruana, Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18).

A vítima, do sexo masculino, estava em seu ambiente de trabalho, quando foi surpreendida por um grupo armado, que chegou em um carro. Os criminosos efetuaram disparos e atingiram o homem, que foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Neste momento, as Policiais Civil e Militar diligenciam pela região para localizar e prender os autores do crime. Um inquérito foi instaurado para apuração do fato.