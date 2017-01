Granada militar, munições de fuzil e drogas apreendidas pela Polícia Militar

20:44 · 11.01.2017 / atualizado às 20:51

Material foi apreendido em operação da Polícia Militar na Barra do Ceará ( Foto: VCrepórter )

Uma granada de origem militar, drogas e munições de fuzil foram apreendidas por policiais militares no Morro Santiago, na Barra do Ceará, Zona Oeste de Fortaleza. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) foi acionado para recolher a granada com segurança.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), a ação da Polícia Militar começou no início da noite e ainda estava em andamento até a publicação desta matéria. A SSPDS informou que outros detalhes ainda não podem ser fornecidos para não atrapalhar o andamento das buscas na região. A Pasta não disse se houve prisões onde foram encontrados os produtos ilícitos.

No início do mês passado, suspeitos em fuga arremessaram uma granada contra uma viatura da Polícia Militar. O artefato não explodiu, mas teve que ser recolhido e destruído posteriormente por uma equipe do Gate. A Secretaria da Segurança não disse se o explosivo encontrado nesta quarta-feira é do mesmo tipo do material jogado contra a composição da PM, em dezembro do ano passado.