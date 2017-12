Governo promove quase 2 mil policiais militares e bombeiros

13:16 · 21.12.2017 / atualizado às 13:17

Com a Lei em vigor, as promoções acontecem pelo menos duas vezes por ano, sempre no fim de cada semestre ( Foto: José Leomar )

O governador do estado do Ceará, Camilo Santana, promoveu, na manhã desta quinta-feira (21), 1.729 policiais militares e 118 bombeiros através da Lei da Promoção. A norma, que permite o fluxo contínuo nas carreiras das corporações, entrou em vigor em 2015 e desde então já beneficiou 12 mil militares.

De acordo com Camilo, essa é uma forma de reconhecimento e valorização, dos profissionais de segurança pública do Estado.

"Isso cria maior disposição na tropa para exercer as suas funções, nem sempre o reconhecimento é apenas salarial. A questão da promoção mexe muito com a autoestima do profissional de segurança. Aqui no Ceará, temos a melhor lei do País. Ao entrar na corporação, todo policial militar sabe a data, o ano e a previsão de promoção. Antes eles passavam anos e anos sem ser promovidos", salienta o governador.

Com a Lei em vigor, as promoções acontecem pelo menos duas vezes por ano, sempre no fim de cada semestre e com, no mínimo, 1.000 beneficiados. Sem a existência da norma, apenas 29 militares seriam beneficiados em 2015.

BP Raio

De acordo com Camilo Santana, todos os municípios com 50 mil habitantes ou mais, deverão ter o seu próprio batalhão do BP Raio até o fim do primeiro semestre de 2018, como Aquiraz e Beberibe. Segundo o governador, Maracanaú, Caucaia, Maranguape e Eusébio já contam com uma tropa.