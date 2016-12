Governo envia para AL mensagem que equipara salários de PMs e bombeiros à média do NE

18:07 · 30.12.2016 / atualizado às 18:11

Governador enviou mensagem nesta sexta-feira (30) para a AL ( Foto: Reprodução/ Facebook )

O Governo do Estado enviou, na tarde desta sexta-feira, mensagem para a Assembleia Legislativa, oficializando o salário de policiais militares e bombeiros à média salarial do Nordeste. O anúncio foi feito pela fanpage do governador no Facebook.

“Cumpro, assim, compromisso que assumi ainda em campanha. Faço isso, mesmo diante de um cenário de crise financeira em todo o país, como reconhecimento pelo relevante trabalho realizado por nossos homens e mulheres da PM e Bombeiros no combate à criminalidade no Ceará. Quero contar, cada vez mais, com o apoio de cada um de vocês para trazermos mais segurança e tranquilidade para todas as nossas famílias cearenses”, afirmou.

No início de dezembro, Camilo Santana já havia informado que equiparia o salário dos profissionais de segurança pública do Ceará à média salaria do Nordeste. Ainda no ano de 2016, o governador também determinou que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) criasse uma comissão para conhecer melhor a realidade dos profissionais dos demais estados da região. A secretaria, inclusive, dialogou com policiais e bombeiros sobre a questão. A classe cobrava o aumento de seus ganhos desde o início do governo Camilo, já que essa era uma promessa de campanha.

Apesar de ter enviado a mensagem nesta sexta (30) para a Assembleia, o projeto só começará a tramitar no início de fevereiro, após o encerramento do recesso parlamentar dos deputados cearenses.