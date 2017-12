Governo convoca 730 policiais civis aprovados em concurso no ano de 2015

21:02 · 15.12.2017 / atualizado às 21:11

O Governo do Estado do Ceará convocou, nesta sexta-feira (15), 730 novos policiais civis. Todos eles pertencem a segunda turma e são remanescentes do concurso público realizado no ano de 2015.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o total de convocados é dividido em: 476 inspetores, 201 escrivães e 53 delegados. As matrículas acontecem online, a partir das 8h deste sábado (16) e vão até às 23h59 do próximo dia 18.

Após o preenchimento do documento online, a ficha deve ser impressa e entregue na sede da Aesp. A relação completa dos convocados e a lista de documentos exigidos pelo Governo estão disponíveis em editais onlines.