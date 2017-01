Governador autoriza compra de 140 motos para o Raio

19:23 · 23.01.2017 / atualizado às 19:46

O secretário da Segurança Pública, André Costa, disse que a ação é um reforço que vai ajudar em todo o Estado - Foto: Honório Barbosa

Durante a reunião de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (Mapp), realizada nesta segunda-feira (24), o governador Camilo Santana autorizou a compra de mais 140 motos para reforçar o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), em Fortaleza e Região Metropolitana. O secretário da Segurança Pública, André Costa, disse que a ação é um reforço que vai ajudar em todo o Estado.

"É um grande projeto do governador de ampliação das bases do Raio. Com essas motocicletas, pretendemos fechar toda a Capital e Região Metropolitana, além da interiorização, que já foi iniciada. Com certeza, até o fim do ano estarão todos operando", disse.

Camilo Santana afirmou que a expansão do Raio tem sido fundamental para a diminuição de homicídios. “Após 17 anos, conseguimos reduzir os índices de homicídios no Estado em 2015 e 2016. Com certeza, a expansão do Raio tem papel fundamental no combate à violência em todo o Estado. Além disso, nossa meta é combater intensamente, também, os crimes de assaltos e furtos, que criam uma sensação de insegurança na população, além do incessante combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado", afirmou o governador.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Ronaldo Viana, afirmou que os veículos trazem mais agilidade ao atendimento das ocorrências. "A tendência é que nossos policiais militares consigam com mais êxito chegar aos locais de crime em um curto espaço de tempo. Temos que entender que há situações em que a viatura não pode ir e o Batalhão, além de chegar, consegue diminuir um tempo de resposta para que atenda os anseios da população no combate à criminalidade", disse Viana.

Além de Fortaleza e RMF, o Raio já existe nas cidades de Juazeiro do Norte, Sobral, Russas, Quixadá, Iguatu, Itapipoca e Crateús, abrangendo 163 municípios cearenses. Canindé e Tauá são os próximos municípios para a implantação do programa.