Governador assina ato nomeando procurador-geral de Justiça do Ceará

15:50 · 19.12.2017

O governador do Ceará, Camilo Santana, assinou, nesta terça-feira (18), ato reconduzindo Plácido Barroso Rios ao cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará. Plácido Rios foi reeleito ao cargo após votação realizada por membros do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), no último dia 1º.

Plácido Rios assume o cargo no biênio 2018-2019. Para a reeleição, o atual procurador-geral contou com 286 votos. Na segunda posição esteve o promotor de Justiça João de Deus Duarte, que obteve 215 votos, e a procuradora de Justiça Vanja Fontenele, com 185 votos.

Os três primeiros colocados já compõem a atual gestão e formavam uma chapa. O único a não ter entrado na lista tríplice foi Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, que não integrava a atual administração.