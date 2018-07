Fundador da facção GDE é preso no Dionísio Torres

19:46 · 11.07.2018 / atualizado às 21:05

Um dos principais fundadores da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foi preso, na noite desta quarta-feira (11). Auricélio Sousa Freiras, o 'Celinho' foi capturado por volta das 19h30, na Avenida Pontes Vieira, nas proximidades do cruzamento com a Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres.

Conforme apurado pela reportagem, 'Celinho' estava em um veículo Corolla, cor preta, blindado. O homem é apontado pela Polícia Civil como um dos mandantes da maior Chacina do Ceará, nos arredores do Forró do Gago, e responsável pelas expulsões de diversas famílias na Babilônia.

A prisão foi realizada por uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) e a operação permanece em andamento. Contra 'Celinho' havia mandados de prisão em aberto.