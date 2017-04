Fortaleza registra aumento no nº de mortes violentas em março; RMF tem recuo

15:39 · 07.04.2017 / atualizado às 16:10

O número de mortes violentas registradas em Fortaleza no último mês de março apresentou um crescimento de 52,5% ante o mesmo período do ano passado, informou nesta sexta-feira (7) a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS). Durante o período, a Capital cearense foi palco de 154 casos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que incluem homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios.

O governador Camilo Santana ressaltou o resultado negativo em Fortaleza, mas destacou todas as ações que o Estado tem investido para avançar na área da Segurança Pública. "Nesse mês, nós perdemos Fortaleza, perdemos Região Norte. Ganhamos Região Metropolitana e Região Sul. Mas vou repetir o que sempre tenho dito. A segurança é algo que precisa estar 24 horas olhando, analisando, investindo. Nós vamos até o final do mês criar mais uma Uniseg (Unidade de Segurança) integrada no Conjunto Ceará. Da mesma forma no Vincente Pizón nesse mês. Vamos entregar as novas viaturas. Só aguardando a adesivagem dos carros. Estamos também com as nova turmas da Polícia Militar já na Academia", listou.

Em março do ano passado, o número de mortes violentas em Fortaleza atingiu 101 casos, 53 a menos do que foi registrado em 2017. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, a Capital cearense registrou 367 CVLIs, também apresentando aumento de 29,7% ante o mesmo período do ano passado, que teve 283 casos.

No Estado com um todo, o número de mortes violentas também avançou em março, informou a SSPDS. No período, os CVLIs atingiram 358 casos, uma alta de 13,3% na comparação com os 316 de 2016. Levando em conta o acumulado dos três primeiros meses de 2017, o aumento foi um pouco menor, de 4,3%.

RMF apresenta recuo de 7% em março

Apesar de a Capital ter registrado um aumento considerável de CVLIs no último mês, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentou recuo nos casos de mortes violentas no mesmo período. Segundo a SSPDS, foram computados 80 casos em março, contra 86 no mesmo mês do ano passado (-7%). No primeiro trimestre de 2017, a retração foi ainda maior, já que os CVLIs passaram de 258, em 2016, para 225, neste ano (-12,8%).

O interior do Estado também apresentou bons resultados no acumulado dos três primeiros meses deste ano, já que a região Sul apresentou queda de 4,2% e a Norte, de 0,6% no trimestre.